В Армении регистрацию прошли 99 тыс 342 насильственных переселенцев из Нагорного Карабаха. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в "Гуманитарном центре" сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

По всем направлениям ведется комплексная работа.

"Количество прибывших не изменилось: 100 тысяч 632. Число прошедших регистрацию и идентификацию лиц составляет 99 тыс 342”, - сказала Багдасарян.

Из прибывших 73 тысячи 453 человек размещены в разных регионах Армении.