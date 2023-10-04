Комментарии пресс-секретаря премьер-министра относительно назначения главы Службы внешней разведки

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян в интервью, данном «Арменпресс» прокомментировала решение о назначении Кристине Григорян главой Службы внешней разведки (СВР) и функции службы.

- Госпожа Багдасарян, премьер-министр Пашинян подписал решение о назначении Кристине Григорян главой Службы внешней разведки. С этим назначением создание Службы внешней разведки становится реальностью. Какие функции будет исполнять эта служба?

- Основной задачей службы является прогнозирование внешних угроз и возможностей для нашего государства и общества, а также предоставление достоверной, существенной разведывательной информации лицам, принимающим политические решения, которая будет иметь практическое значение с точки зрения управления, предотвращения возможных угроз и существующих вызовов.

По сути, это функция, которую выполняет служба внешней разведки любой страны. Следует также отметить, что служба является политически нейтральным органом и призвана служить исключительно интересам государства. СВР в целях укрепления независимости, суверенитета и безопасности Республики Армения будет тесно сотрудничать с другими органами и субъектами, выполняющими разведывательные функции Республики Армения. С этой целью СВР будет сотрудничать и с международными партнерами.

- В чем причина формирования службы в этот период? Почему именно сейчас?

- Создание Службы внешней разведки предусмотрено программой деятельности правительства РА. Создание новой службы является важной частью стратегических реформ, реализуемых правительством РА в сфере безопасности. Закон о службе был принят и вступил в силу в декабре 2022 года, то есть создание службы - итог естественного процесса. В течение предыдущих девяти месяцев правительство последовательно готовилось дать практический старт созданию этой службы.

- Имеет ли служба свое местонахождение, куда граждане смогут обратиться для трудоустройства?

- После назначения руководителя службы законом предусмотрен определенный период времени для институционального формирования, включая развертывание, а также принятия подзаконных актов, регулирующих вопросы деятельности службы. Как только служба станет функционировать, на указанные вопросы будут даны ответы и дополнительно будет предоставлена вся необходимая информация. Конечно, для полноценного становления службы потребуется немало времени.

- Премьер-министр назначил Кристине Григорян, занимавшую должность Защитника прав человека, главой Службы национальной безопасности. Может ли Григорян, не имеющая никакого опыта работы в этой сфере, быть подходящей кандидатурой на пост главы такой службы?

- Перед руководителем новой службы стоит задача создать разведывательную службу, эффективно реагирующую на современные вызовы, которая будет иметь прочную институциональную основу и сможет служить жизненно важным интересам Республики Армения. Мы уверены, что опыта Кристины Григорян в сфере государственного управления достаточно для решения упомянутых проблем.

- Какая же западная модель была выбрана за основу?

- Хочу подчеркнуть, что не было выбора ни восточной, ни западной, ни северной, ни южной модели службы. Мы руководствовались исключительно принципами оценки вызовов безопасности Республики Армения, потребностей и приоритетов внешней разведки и формирования современной внешней разведки, типичной для демократического общества. Логично, что в деятельности СВР важную роль играет и изучение доступной информации о различных профессиональных услугах, способных эффективно реагировать на современные вызовы, которая будет оцениваться по степени применимости в РА.