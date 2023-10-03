В Иране начались широкомасштабные учения с участием БПЛА

Иранская армия начала масштабные учения с участием военных дронов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Tasnim».

В учениях задействованы четыре вида войск: сухопутные войска, ВМФ, ВВС и ПВО.

Общие военные учения проходят по всей территории Ирана, от Персидского залива до северных районов страны, в них принимают участие около 200 БПЛА различных видов.

По словам вице-адмирала Хабиболлы Саяри, иранские военные для контроля над сухопутными, морскими и воздушными границами, а также международными водами используют различные БПЛА отечественного производства: Chamrosh, Yasir, Sadek, Pelikan, Ababil, Kaman-12, Yazdan и Mohajer.

«Tasnim» подчеркивает, что Иран за последние годы добился большого прогресса в сфере производства БПЛА. В августе представитель Минобороны Ирана сообщил, что ряд европейских стран обратились к Ирану с просьбой о закупке БПЛА.