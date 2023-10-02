Баку сделает все, чтобы прикрыть свои действия: политолог о посетившей Нагорный Карабах наблюдательной миссии ООН

Политолог Гарик Керян убежден, что наблюдатели ООН, приехавшие в Нагорный Карабах, сделают все, чтобы прикрыть то, что сделал Азербайджан, по сути, чтобы не представить все это как этническую чистку армян Нагорного Карабаха.

Отметим, что по информации, распространенной в международной прессе, вчера в Нагорный Карабах прибыла наблюдательная миссия ООН. Зарубежные СМИ подчеркивают, что ООН впервые за последние 30 лет вошла в регион. Примечательно, что прибывшие в Нагорный Карабах представители наблюдательной миссии ООН являются дипломатами аккредитованными в Баку и в дружественных Азербайджану странах: Турции, России, Венгрии, Пакистане и Албании.

Для Керяна удивительно, что сейчас ООН решила направить наблюдательную миссию в Нагорный Карабах, хотя она должна была сделать это до азербайджанской агрессии, ведь логика подсказывает, что основной функцией наблюдательной миссии ООН должна была стать защита местного армянского населения и предотвращение этнической чистки.

«Если насильственное перемещение армянского населения Нагорного Карабаха произошло на глазах ООН, то почему наблюдательная миссия направляется в регион сейчас? Якобы наблюдатели будут в отдельных населенных пунктах и ​​городах Нагорного Карабаха, найдут 10-15 человек, которые еще там и дадут наблюдателям интервью с вполне позитивным контекстом, что азербайджанцы их не беспокоят, все в порядке. Наблюдатели примут «доказательства», что жители Нагорного Карабаха давали интервью возле моста Хакари, заявляя, что их никто не выгонял, они сами решили переехать в Армению. Наблюдатели все это согласуют и передадут отчет в ООН, которая, в свою очередь, зафиксирует, что армяне Нагорного Карабаха добровольно переселились в Армению, поэтому о факторе этнических чисток здесь не может быть и речи», - заметил политолог.

По мнению Керяна, необходимо психологически подготовиться к действиям наблюдательной миссии ООН в Нагорном Карабахе, чтобы в следующий раз не поверить в ложный гуманизм некоторых международных структур.

«Правда, состав наблюдателей выбирает ООН, но должно быть и согласие страны, куда эти наблюдатели прибудут. Не исключено, что Азербайджан провёл лоббистскую работу, в результате которой в списке наблюдателей оказались только дипломаты дружественных стран. Меня, например, не удивляет отсутствие представителя США. Если помощник госсекретаря США Юри Ким заявляла, что США не допустят этнических чисток в Нагорном Карабахе, и буквально через несколько дней после ее слов произошла эта катастрофа, то это уже унизительная пощечина не только самим США, но и Франции, Германии и всем странам Евросоюза, которые уже десятки лет говорят о демократических ценностях. Сейчас идет процесс дискредитации, поэтому логично, что упомянутые государства не хотят быть частью этого спектакля», - сказал Керян.

По его наблюдению, наиболее правильным вариантом было бы то, чтобы вышеупомянутые страны не участвовали в подготовке доклада о ситуации в Нагорном Карабахе и не брали бы на себя вину. Пусть другие страны подготовят этот доклад и представят его, они же на заседании, созванном в Совете Безопасности ООН, либо представят его, либо будут зевать.

Манвел Маргарян