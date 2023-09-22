Раиси подчеркнул важность обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха

ЕРЕВАН, 22 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что присутствие иранских вооруженных сил в регионе предотвратит изменение границ. Как сообщает «Арменпресс», такое заявление Раиси сделал, говоря о существующих проблемах между Арменией и Азербайджаном.



"Авторитетное присутствие вооруженных сил Ирана предотвратит любые изменения в геополитике региона и изменения границ", - передает агентство IRNA слова Раиси.



Президент Ирана также подчеркнул необходимость обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха.



"Карабах, несомненно, принадлежит Азербайджанской Республике, но необходимо обеспечить права армян таким образом, чтобы их безопасность и права были защищены в регионе", - сказал Раиси.



19 сентября Азербайджан начал широкомасштабное нападение на Нагорный Карабах, в результате которого, по последним данным, на счету армянской стороны не менее 200 жертв и более 400 раненых. Среди погибших и раненых есть мирные жители, в том числе дети. 20 сентября стало известно, что власти Арцаха принимают предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня. 21 сентября в Евлахе состоялась встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана. Стороны договорились провести новую встречу в ближайшее время.