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Раиси подчеркнул важность обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха

Раиси подчеркнул важность обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха

Раиси подчеркнул важность обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха
ЕРЕВАН, 22 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что присутствие иранских вооруженных сил в регионе предотвратит изменение границ. Как сообщает «Арменпресс», такое заявление Раиси сделал, говоря о существующих проблемах между Арменией и Азербайджаном.

"Авторитетное присутствие вооруженных сил Ирана предотвратит любые изменения в геополитике региона и изменения границ", - передает агентство IRNA слова Раиси.

Президент Ирана также подчеркнул необходимость обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха.

"Карабах, несомненно, принадлежит Азербайджанской Республике, но необходимо обеспечить права армян таким образом, чтобы их безопасность и права были защищены в регионе", - сказал Раиси.

19 сентября Азербайджан начал широкомасштабное нападение на Нагорный Карабах, в результате которого, по последним данным, на счету армянской стороны не менее 200 жертв и более 400 раненых. Среди погибших и раненых есть мирные жители, в том числе дети. 20 сентября стало известно, что власти Арцаха принимают предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня. 21 сентября в Евлахе состоялась встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана. Стороны договорились провести новую встречу в ближайшее время.


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