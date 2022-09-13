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Американский сопредседатель МГ ОБСЕ провел встречу с Алиевым

Американский сопредседатель МГ ОБСЕ провел встречу с Алиевым

Главный советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Филип Рикер встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, целью визита Филипа Рикера является обсуждение поддержки США дипломатических усилий, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Ранее Филип Рикер побывал в Ереване, встретился с руководством страны и обсудил поддержку США дипломатических усилий Армении и Азербайджана в достижении прочного мира и нормализации армяно-турецких отношений.


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