Американский сопредседатель МГ ОБСЕ провел встречу с Алиевым

Главный советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Филип Рикер встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, целью визита Филипа Рикера является обсуждение поддержки США дипломатических усилий, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Ранее Филип Рикер побывал в Ереване, встретился с руководством страны и обсудил поддержку США дипломатических усилий Армении и Азербайджана в достижении прочного мира и нормализации армяно-турецких отношений.