Военные действия на границе Армении и Азербайджана должны быть немедленно прекращены: действующий председатель ОБСЕ

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид с учетом сообщений о вооруженных столкновениях на границе между Арменией и Азербайджаном призывают к немедленному прекращению огня. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе секретариата ОБСЕ.

«Эскалация боевых действий на границе между Арменией и Азербайджаном должна быть немедленно прекращена. Прогресс, достигнутый до сих пор путем следования дипломатическому пути, не должен быть упущен, — сказал Рау. — За последние восемнадцать месяцев был достигнут прогресс, включая соглашение между Арменией и Азербайджаном о продолжении работы над мирным договором. Эти столкновения ставят под угрозу этот прогресс и подвергают риску бесчисленное количество жизней».

«Я могу только подчеркнуть, что боевые действия должны быть прекращены, не в последнюю очередь во избежание дальнейших жертв, — отметила Шмид. — Опираясь на многолетний опыт и знания, ОБСЕ готова оказать помощь. Мы все разделяем общую цель достижения устойчивого мира и процветания в регионе».