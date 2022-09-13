Азербайджан в последние дни явным образом готовил информационную базу для этой провокации: МО

После полуночи 13 сентября вооруженные силы Азербайджана открыли интенсивный огонь по армянским позициям, расположенным на нескольких участках армяно-азербайджанской границы, применяя артиллерийских средств и БПЛА. В частности, обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

Он отметил, что обстреливаются и гражданские инфраструктуры.

«Подразделения Вооруженных сил Республики Армения полностью выполняют поставленные перед ними боевые задачи. Утверждения минобороны Азербайджана о том, что обстрел был начат армянской стороной, абсолютно ложны. Военно-политическое руководство Азербайджана в последние дни явным образом готовило информационную базу для этой провокации, о чем свидетельствует ежедневно публикуемая дезинформация, касающаяся якобы обстрелов армянской стороны», - сказал Торосян, добавив, что этот почерк известен еще со времен 44-дневной войны 2020 г.

«Как и во всех тех случаях, в случае с последней крупномасштабной провокацией, она инициирована военно-политическим руководством Азербайджана», - отметил пресс-секретарь.

Отметим, что с армянской стороны есть жертвы и раненые, данные уточняются. По словам Арама Торосяна, Минобороны будет регулярно выступать с заявлениями о развитии ситуации. «Призываем вас воздержаться от публикации видеороликов о боевых действиях и следить только за официальными новостями», — подчеркнул пресс-секретарь Минобороны.