Песков опроверг сообщения о возможной скидке на нефть для Индии при отказе от потолка цен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что Москва готова поставлять Индии нефть по более низким ценам, если Нью-Дели не поддержит планы G7 об установлении "потолка цен" на энергоносители из РФ, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Нет, эта информация не соответствуют действительности", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета Business Standard со ссылкой на источники в МИД Индии сообщила, что РФ предложила Индии купить у нее нефть по более низкой цене, если Нью-Дели выступит против инициативы стран G7 по предельным ценам на нефть. Отмечается, что скидки на нефть якобы будут выше, чем те, которые последние два месяца предлагал Ирак.

7 сентября замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Индия, несмотря на исторические связи с Россией, не присоединилась к санкциям Запада против Москвы, однако она еще не исключила, что может присоединиться к усилиям о введении предельной цены на российскую нефть.

После визита в Индию в конце августа Адейемо сообщил, что администрация президента США Джо Байдена предложила Индии присоединиться к усилиям по ограничению цен на российскую нефть, отметив, что Дели "проявил большой интерес" к предложению.

В то же время, как сообщило издание Economic Times со ссылкой на источники, Индия рассмотрит возможность поддержки американского предложения только в том случае, если будут гарантированы поставки из таких стран, как Венесуэла и Иран.