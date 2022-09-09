Проведенный в Армении STARMUS был лучшим за всю историю фестиваля: состоялась церемония закрытия STARMUS VI

Многие из гостей фестиваля STARMUS отметили, что проведенный в Армении STARMUS был лучшим за всю историю фестиваля. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил соучредитель фестиваля STARMUS Гарик Исраелян 9 сентября на церемонии закрытия фестиваля STARMUS VI.

«Фестиваль прошел очень хорошо. Я не думал, что все пройдет так хорошо по разным причинам: эпидемия коронавируса, война и т.д. Все эти проблемы могли повлиять на успех фестиваля, но я рад видеть, что проблемы нас совершенно не коснулись. STARMUS был настолько мощным и сильным, что ничто не повлияло на фестиваль», - подчеркнул Исраелян.

Исраелян надеется, что и в будущем в Армении будут проводиться подобные фестивали.

«Без науки и образования в Армении нет будущего», - сказал Исраелян.

По его словам, наилучшее сотрудничество между государственными органами и STARMUS и наиболее активное участие студентов было в Норвегии и Армении.

На церемонии закрытия фестиваля выступил руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, который подчеркнул, что правительство Армении не пожалеет ничего для развития этих направлений. По словам Арутюняна, такие фестивали являются дополнительным стимулом для развития науки и образования.

«Образование и наука без искусства уже не существуют. И STARMUS — лучшее сочетание этого», — сказал Арутюнян.

Президент Армении Ваагн Хачатурян также принял участие в церемонии закрытия фестиваля. Он высоко оценил проведение фестиваля и поблагодарил организаторов фестиваля за организацию STARMUS VI на таком высоком уровне.

«Мне жаль, что это мероприятие заканчивается. Я уверен, что оно не только вдохнет новую жизнь, но и принесет новые эмоции в Армению. В течение пяти дней у нас была возможность пообщаться как с учеными, создавшими новейшие достижения мировой космологии, так и с известными и знаменитыми музыкантами. Это один из ярких примеров, доказывающих, что наука и искусство тесно связаны и их соединение не только не вызывает противоречий, но становится необходимостью для творчества. Это именно то, чем является STARMUS во всех его проявлениях», — подчеркнул президент.

Фестиваль STARMUS VI завершился премьерой фильма «Алексей Леонов: Космос внутри». Фильм основан на недавнем интервью Оксаны Леоновой, дочери советского космонавта и первого человека в космосе Алексея Леонова. Режиссер фильма - Наталья Цой.