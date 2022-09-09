Осло увеличит число дипсотрудников в Киеве в 2023 году

Норвегия в 2023 году увеличит количество дипломатических сотрудников на Украине, Румынии и Литве, но закроет представительства в пяти странах, в частности, в Косово, Словакии и США, указывается в заявлении кабмина.

"В 2023 году количество дипломатических сотрудников будет увеличено в норвежских посольствах в Бухаресте, Киеве и Вильнюсе, а также в миссии Норвегии в ЕС и постоянной делегации Норвегии в НАТО... В 2023 году будут закрыты следующие миссии: посольства в Братиславе, Коломбо и Приштине, отделение посольства в Антананариву и генконсульство в Хьюстоне", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в релизе правительства.

Отмечается, что во многих случаях изменение количества сотрудников связано со стремлением усилить поддержку бизнеса Норвегии.

Согласно заявлению, дипотношения с Косово, Мадагаскаром, Словакией и Шри-Ланкой будут поддерживаться через соседние норвежские посольства или находящихся в Норвегии послов.