Армения хочет развивать свои возможности в сфере космической науки и космической деятельности: президент

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян сегодня посетил Государственный экономический университет Армении, встретился с ректором Дианой Галоян, профессорско-преподавательским составом и студентами. Университет посетил также прибывший в Армению в рамках фестиваля Starmus VI ректор Международного космического университета Жан-Жак Дорден, занимавший пост генерального директора Европейского космического агентства в 2003-2015 годах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя Жан-Жака Дордена и студентов, президент Хачатурян сказал: «Жан-Жак прочтет вам сегодня лекцию. Я думаю, что его лекция будет посвящена не только космической деятельности, а прозвучат слова ученого, направленные вам, молодым людям, самым большим мечтателям. Мы желаем, чтобы вы всегда стремились к своим мечтам и могли их осуществить.

Нашему обществу, народу, государству нужны люди-мечтатели, свободные люди, которые могут реализовать свои идеи и мечты с помощью своих знаний. Наша задача как государства – обеспечить вам эти условия.

Нам нужны хорошие, квалифицированные специалисты, хорошие экономисты, инженеры, физики, математики, врачи, агрономы.

Весь этот процесс, который здесь сегодня организуется, эти гости, которые находятся здесь, являются частью всего этого.

Я уверен, что вы почерпнете знания из сегодняшней встречи, у вас возникнут новые интересы».

Затем президент Хачатурян вкратце рассказал о встрече между ним и Жан-Жаком Дорденом, которая состоялась около года назад в Ереване.

«25 мая этого года Армения впервые отправила в космос свой искусственный спутник. Ровно год назад в это никто не верил. И мы обсуждали возможности его реализации. Мы познакомились с Жан-Жаком около года назад, и подобные идеи возникают в результате такого обычного общения. Эта идея уже стала реальностью», - сказал Ваагн Хачатурян.

По словам президента Республики, Армения хочет развивать свои возможности, чтобы заниматься космической наукой или космической деятельностью. «Будьте уверены, что эта сфера будет развиваться в Армении, и мы будем частью этой большой семьи международных космических агентств», - сказал президент Хачатурян и пожелал всем успехов.

Затем президент Хачатурян вместе со студентами прослушал лекцию ректора Международного космического университета Жан-Жака Дордена.