В Армении я чувствовал себя как дома: Брайан Мэй поделился впечатлениями

Брайан Мэй, гитарист легендарной группы «Queen», соучредитель STARMUS, поделился своими впечатлениями о фестивале STARMUS VI, прошедшего в Ереване, и выразил надежду, что однажды он снова вернется в Армению.

Как сообщает «Арменпресс», Брайан Мэй сделала пост на своей странице в Instagram.

«Ереван, Армения. Это было очень эмоционально, рискованно, радостно, неописуемо. После месяцев подготовки, обсуждений, репетиций мы с такой скоростью оказались на сцене, это произошло так быстро, и мы преклонялись перед нашими зрителями, наслаждаясь их счастливыми голосами», - написал Брайан Мэй.

Он добавил: «Я даже не могу описать словами, какое значение имел для меня прием моих любимых армян, прием лично меня, было так много любви, словно я был давно потерянным и вернувшимся ребенком, или мужем, или дедушкой… большое спасибо. Я чувствовал себя совсем как дома».

Он выразил надежду однажды вернуться сюда, возможно, при других обстоятельствах.