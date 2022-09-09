АФП и Аграрный университет Армении в Сисиане создадут Центр развития умного сельского хозяйства

Армянский фонд помощи (АФП) и Национальный аграрный университет Армении (НАУА) подписали соглашение о создании Центра развития умного сельского хозяйства в Сисианском филиале НАУА. Как стало известно «Арменпресс» из сообщения, распространенного АФП, центр будет служить ресурсным центром и комплексом непрерывного образования как для студентов Аграрного университета, так и для жителей региона.

«Рад сообщить вам, что этот проект получил высокую оценку Армянского фонда помощи, и сегодня мы подпишем первое грантовое соглашение, которое будет направлено на строительство умного животноводческого комплекса и гидропонного завода по производству зеленых кормов, а затем мы планируем создать и теплицу. Это будет очень важная образовательная и экспериментальная площадка не только для студентов бакалавриата Сисианского филиала, но и для студентов сельскохозяйственного колледжа. Я уверен, что центр окажет большое влияние не только с точки зрения увеличения возможностей университета и создания качественной образовательной среды, но и с точки зрения развития общины и расширения агроконсультационных возможностей, поскольку он будет предоставлять и исследовательские услуги, которые будет способствовать увеличению доходов фермеров и сокращению бедности в регионе», - сказал в своем выступлении ректор Национального аграрного университета Армении Вардан Урутян, пожелав успешного начала сотрудничества и совместной реализации новых программ.

Миссия центра заключается не только в подготовке и обучении специалистов отрасли, но и в том, чтобы сделать аграрные профессии более привлекательными и перспективными для молодежи, повысить интерес и осведомленность.

«Образование и экономическое развитие - одно из важнейших и приоритетных направлений в программном портфеле Армянского фонда помощи, особенно в последние годы. Должен отметить, что этим сотрудничеством мы объединяем эти два направления, то есть поддерживаем формирование серьезного образовательного комплекса и экономическое развитие региона. Рад отметить, что Аграрный университет отныне в списке наших университетских партнеров, и это сотрудничество - яркое тому подтверждение, которое, я уверен, будет продолжительным. Я уверен, что создание центра местным фермерам и предпринимателям предоставит новые возможности для самосовершенствования», - сказал Баграт Саркисян, директор филиала Армении АФП.