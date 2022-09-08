Как развивать науку в Армении: отвечают ученые, приглашенные на STARMUS

Ученые, приглашенные на фестиваль STARMUS, представили свои идеи, как развивать науку в Армении. Как сообщает «Арменпресс», соучредитель и генеральный директор испанской компании SATLANTIS, ученый, занимающейся космическими технологиями, Хуан Томас Эрнан отметил, что для этого необходимо приложить немало усилий.

Он подчеркнул, что до фестиваля STARMUS была проделана колоссальная работа, которая должна продолжиться и после его окончания. «Это очень хорошая возможность, и самое главное, Армения приняла правильную стратегию», - сказал Хуан Томас Эрнан, подчеркнув тот факт, что в рамках фестиваля в Армении находятся многие известные ученые.

Соучредитель SATLANTIS сообщил, что его компания будет реализовывать проекты в Армении.

«Обе программы будут реализованы в сотрудничестве с Политехническим университетом. Первая касается защиты спутниковых данных с помощью облачных технологий, вторая - участия в конференции, проводимой SATLANTIS в Европе на тему исследования темной материи. Поэтому работа должна быть непрерывной, чтобы и результаты были непрерывными», - сказал Эрнан.

По словам аэрокосмического инженера и генерального директора Европейского космического агентства в 2003-2015 годах Жан-Жака Дордэна, тот факт, что в Армении собрались люди с разным опытом и разными культурами из разных стран мира, является серьезным прогрессом.

«Это - не единственное место, где я выступаю. Я выступал в Политехническом университете и должен сказать, что было так много интересных вопросов от студентов, что если бы я мог ответить на все, я еще был бы там. Я буду и в Экономическом университете. Я уверен, что такая высокая мотивация студентов уже перспективный ресурс на будущее, ведь единственный природный ресурс или резерв на планете Земля - это детский мозг. Это огромный потенциал при условии, что они получат надлежащее образование», - подчеркнул Жан-Жак Дордэн.

Арби Карапетян, руководитель отдела бортовой электроники Лаборатории реактивного движения НАСА, считает очень важно вдохновлять молодежь заниматься наукой.

«Очень важно, чтобы в Армении было много известных ученых. Я думаю, что проблема вдохновения решается таким образом. Второе - ресурсы. По своему опыту должен сказать, что в последнее время государство все больше поддерживает частные научные инициативы. Хоть мы и маленькая страна, но у нас есть мощная диаспора, которая стоит за нами и готова нас поддержать», - подчеркнул Карапетян.

Первый заместитель министра высокотехнологичной промышленности Геворг Манташян отметил, что STARMUS был организован в результате сотрудничества государственного и частного секторов.

«Я думаю, что это очень хороший пример того, как можно объединять ресурсы и добиваться результатов. Мы четко сформулировали свои цели, как мы можем добиться хорошего результата, объединив частные и государственные ресурсы. Как отметили коллеги, самое главное - уточнение цели, потому что в меняющемся мире очень важно не ограничивать себя в одном направлении и иметь гибкость, понимать, какие направления важны, уметь находить ресурсы, организовывать и достигать своей цели», - заключил Геворг Манташян.