Азербайджан открыл огонь по армянским позициям
11:01, 8 Сентябрь 2022
Подразделения вооруженных сил Азербайджана 8 сентября около 02:30 из стрелкового оружия различного калибра открыли огонь по армянским боевым позициям на юго-восточном участке армяно-азербайджанской границы.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.
Ответными действиями Вооруженных сил Армении огонь азербайджанских подразделений был подавлен.С армянской стороны потерь нет.
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