Мы пытаемся выяснить, что является фактором, обеспечивающим непрерывность жизни на планете Земля: Бетани Эльман

Чем больше ученые изучают космос, тем очевиднее становится, что планета Земля — совершенно особое место для жизни и климатический баланс здесь очень хрупок. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции в рамках фестиваля STARMUS заявила профессор планетологии Бетани Эльман.

«Изучая космос, мы должны понимать, что является важным фактором, обеспечивающим непрерывность жизни на планете Земля, потому что, когда мы изучаем Марс и Венеру, мы видим, что они очень похожи на Землю или, по крайней мере, в какой-то момент были очень похожи на Землю. Что привело к переменам, чему мы можем научиться у Марса и Венеры, чтобы обеспечить непрерывность жизни на планете Земля? Почему мы ведем изучения? Потому что мы пытаемся понять, как мы можем защитить себя», — сказала Эльман.

По словам профессора планетологии, чем больше ученые изучают Солнечную систему и космос, тем очевиднее становится, что Земля является очень важной средой обитания и была ею на протяжении последних 4 миллиардов лет.