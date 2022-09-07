Еврокомиссия предложила выделить Украине €5 млрд макрофинансовой помощи

Еврокомиссия внесла в Совет ЕС предложение выделить Украине €5 млрд макрофинансовой помощи. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом сообщила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Ситуация на Украине требует нашей полной поддержки. Сегодня Еврокомиссия предложила выделить дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи Украине. Это помимо уже предоставленных этой стране €10 млрд в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи", - написала она на своей странице в Twitter.

В июне страны ЕС объявили о готовности выделить Украине дополнительные €9 млрд экономической помощи в виде льготных кредитов. Из них к настоящему времени выделили €1 млрд. Остальные средства пока не получили одобрения со стороны Совета ЕС. Нынешнее предложение Еврокомиссии является попыткой частично реализовать это обещание, если оно получит поддержку Совета ЕС.