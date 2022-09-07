STARMUS представляет мечты будущего человека: инженер НАСА о фестивале науки и музыки

STARMUS представляет мечты человека будущего. Он соединяет музыку и технику, искусство и науку. STARMUS очень мощный.

Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил глава отдела бортовой электроники Лаборатории реактивного движения НАСА Арби Карапетян. Он отметил, что одной из первопричин участия в STARMUS была очень интересная тема. «Потому что я люблю и науку, и музыку, я играю на пианино и гитаре. Я изучал физику в университете и в основном моя работа связана с наукой. Слияние этих двух начал стало фантастической комбинацией», - сказал Карапетян.

Он подчеркнул, что STARMUS - хорошая возможность познакомиться и пообщаться. Он уже успел познакомиться с довольно интересными людьми. Общение с детьми и ответы на их вопросы имеют для него особое значение.

«Я говорил с женой и сказал ей: «Не знаю, где будет следующий STARMUS, но где бы он ни был, мы поедем. STARMUS представляет мечты человека будущего. В нем сливаются музыка, инженерия, искусство, наука. STARMUS очень мощный», - сказал он.

Говоря о том, даст ли STARMUS Армении возможности для развития науки, Карапетян отметил, что он может многое изменить в жизни каждого. «Я не первый раз приезжаю в Армению, и мне кажется, что наш народ жаждет науки. Я считаю, что наука существует в каждом из нас, главное, в детях. Утром в Масисе я встретил детей, я видел, как блестели их глаза, когда я рассказывал о науке, космосе и деятельности НАСА», - подчеркнул Арби Карапетян.

На вопрос: согласно исследованиям НАСА, есть ли жизнь на других планетах, Карапетян отметил, что ответить на это очень сложно, потому что когда видишь снимки, сделанные через телескоп, видишь, сколько тысяч галактик существует, каждая из которых имеет миллиарды звезд, а вокруг этих звезд много планет, невозможно думать, что нигде нет жизни.

Говоря о последних исследованиях Марса, он отметил, что они зафиксировали на Марсе наличие воды, но до сих пор не уверены, есть ли там жизнь или нет. Точных доказательств этого они пока не нашли. Для этого нужно доставить на землю грунт Марса и провести здесь исследования, это другой проект НАСА, над которым они уже работают, и он стартует в 2028 году.

«Дело в том, что Марс - ближайшая к Земле планета. Изучая Марс, мы узнаем о нашей планете, ее нынешнее состояние может быть прошлой или будущей жизнью нашей планеты. Но в то же время это две разные планеты, и их развитие может быть совсем не одинаковым. Нам это очень интересно, потому что мы хотим понять нашу планету, понять, откуда мы пришли, чему во многом будет способствовать и изучение Марса», - заключил Арби Карапетян.

Следует отметить, что Карапетян принимал активное участие в реализации миссии известного марсохода Curiosity, работающего в настоящее время на Марсе, в разработке технических средств. Он является одним из пионеров в области внедрения новых технологий и модернизации, что позволило сделать методы и процессы более эффективными, и явилось основным залогом успеха вышеуказанной миссии. Арби Карапетян верит в идею, что самым важным достижением любой организации являются ее люди, а единственный ключ к успеху - постоянное инновационное мышление мотивированных людей.

Гаянэ Габоян