За глобальный вклад в сферу ИТ Государственная премия РА 2021 года присуждена вице-президенту IBM Леону Стоку

Ежегодная церемония вручения Государственной премии Республики Армения за глобальный вклад в область информационных технологий преследует довольно важную цель - подчеркнуть, что Армении есть что сказать и что сделать в этой области. Ежегодно премия вручается авторитетному лицу, внесшему исключительный вклад в мировую ИТ-сферу, роль которого привела к революционным развитиям.

Как сообщает «Арменпресс», за глобальный вклад в сферу ИТ Государственной премии Армении 2021 года удостоился вице-президент группы автоматизации электронного дизайна компании IBM, ведущей в сфере автоматизации электронного дизайна, Леон Сток. Награду ему вручил президент Армении Ваагн Хачатурян.

«Уверен, что на данный момент всех нас переполняет чувство гордости, потому что не каждая страна, и не каждый руководитель имеют такую возможность вручить награду представителю компании, имеющей мировую роль и значение. На встрече с Леоном Стоком я убедился, что талантливые люди как всегда, скромны, знают свою работу и делают ее молча. И такие люди, как мы, чиновники и авторы инициативы, способны находить и представлять этих людей. Думаю, на самом деле это большая честь и для меня, и для Республики Армения, иметь возможность вручить премию Леону Стоку», - сказал Ваагн Хачатурян.

Президент подчеркнул, что все лауреаты Государственной премии - известные люди, и все они имели свою роль и участие в современной технологической революции, и их объединяет одно: они совершили революцию в своих областях.

«Уверен, что непрерывная реализация таких мер вызовет и у нашей молодежи стремление попасть в этот список», - заключил он.

По словам Овика Мусаеляна, директора Synopsis Armenia, компании, которая регулирует работу наградждающей комиссии, в мире ИТ много крупных игроков, но среди них есть люди, которые внесли исключительный вклад в изменение жизни человечества. И посредством этой ежегодной церемонии награждения организаторы хотят чествовать именно таких личностей, и принимая их в Армении, общаться с этими гигантами.

Лауреат премии Леон Сток поблагодарил за награду, отметив, что это большая честь не только для него, но и для всех людей, которые с ним работали.

«Я рад тому, что эта награда вручена мне в Армении, я вижу, сколько времени и ресурсов вы тратите на развитие сферы образования и науки. Здесь важно непрерывное образование. Я был в Армении полдня, но меня очень впечатлили люди, которые так преданы науке и умеют создать прекрасную атмосферу. Армения, находясь на пересечении нескольких частей света, может иметь очень интересную роль в сфере науки и инноваций. Я с нетерпением жду, когда Армения воспользуется этими новыми возможностями», - сказал Леон Сток.

После церемонии награждения, 6 сентября 2022 года, был погашен и выпущен в обращение специальный конверт, посвященный вручению Государственной премии за глобальный вклад в область высоких технологий.

Погашение специального конверта провели Роберт Хачатрян, министр ВТП РА, министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян, лауреат Государственной премии РА Леон Сток, директор компании Synopsis Armenia Овик Мусаелян и исполняющий обязанности генерального директора компании «Айпост» Араик Абрамян.

Леон Сток - вице-президент группы IBM Electronic Design Automation (EDA). Его команда разрабатывает процессы проектирования и проверки мирового класса, а также программные инструменты, используемые для проектирования крупнейших в мире суперкомпьютеров, систем IBM Z и Power, а также систем IBM Quantum. IBM - одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся информационными технологиями, которая предоставляет широкий спектр оборудования, промежуточного ПО и программного обеспечения, а также облачные вычисления, анализ данных и консультационные услуги в различных областях - от мэйнфреймов до нанотехнологий. Компания в течение многих лет выступала и в качестве крупной исследовательской корпорации, разработав такие известные изобретения, как гибкий диск, жесткий диск и штрих-код UPC.

Церемония вручения государственной премии за глобальные инвестиции в ИТ-сектор проводится в Республике Армения с 2010 года. В первый год проведения церомонии международный комитет по награждению решил присудить награду сооснователю Microsoft Биллу Гейтсу, но поскольку он ответил, что не может приехать в Армению для получения награды, комитет изменил кандидатуру и решил присудить награду бывшему председателю Совета директоров корпорации Intel Крейгу Барретту (2010 г.). Далее премии получали соучредитель Корпорации «Apple Computers» Стив Возняк (2011 г.) и почетный президент компании «Синаптикс» Федерико Фаджи (2012 г.), президент Союза специалистов полупроводниковой промышленности и компании «Текно Вижен» Цугио Макимото (2013 г.), президент по развитию компании «Cisco» Марио Маццола (2014 г.), исполнительный директор Лаборатории Касперского Евгений Касперский (2015 г.), генеральный директор Open-Root, соучредитель интернета Луи Пузен (2016 г.), соучредитель компании «Nest Labs», создатель бренда Ipod Тони Фадель (2017.), соучредитель компании «Нейшнл Инструментс» Джемс Трушард (2018 г.) и профессор Университета Карнеги-Меллона д-р. Такео Канаден (2019 г.).