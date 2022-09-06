Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Премьер-министра Великобритании и Северной Ирландии

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание новоизбранному премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Элизабет Трасс. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Ваше Высочество!

Поздравляю Вас с избранием на пост Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и лидера Консервативной партии, желаю Вам успехов в Вашей предстоящей ответственной миссии.

Уверен, что под Вашим руководством, а также благодаря Вашему богатому опыту в сфере государственного управления Соединенное Королевство продолжит развиваться и процветать, внося свой весомый вклад в преодоление глобальных вызовов.

Армения придает большое значение дальнейшему развитию и углублению многопланового сотрудничества с Соединенным Королевством, основанного на демократических ценностях, практических интересах и взаимном уважении.

В связи с этим я надеюсь, что в период Вашего правления армяно-британские отношения получат новый импульс и качество во благо процветания наших стран и благополучия наших дружественных народов.

Ваше Высочество!

Армения, как демократическая страна, отводит ключевое место широкомасштабным реформам, направленным на обеспечение верховенства закона, борьбу с коррупцией, защиту прав человека, и в этом контексте высоко оценивает продолжающееся содействие Армении и армянскому обществу со стороны Соединенного Королевства.

Нынешний год является юбилейным в армяно-британских отношениях. Мы отмечаем 30-летие установления двусторонних дипломатических отношений, что является новой вехой для оценки отношений и определения новых перспектив сотрудничества.

На протяжении этих трех десятилетий отношения между нашими странами последовательно развивались, включая политический диалог, межпарламентские, образовательные и культурные связи, экономическое сотрудничество. Тем не менее, считаю, что в двусторонних отношениях пока есть нереализованный потенциал, для выявления и реализации которого я ожидаю тесного сотрудничества с новым правительством Соединенного Королевства, направленного на обогащение армяно-британской повестки новыми проектами.

Еще раз поздравляю Вас, желаю плодотворной работы, а народу Соединенного Королевства - благополучия и успехов».