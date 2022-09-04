Концерт  с Готье Капюсоном: стартовал 17-й концертный сезон ГСО Армении и фестиваль «Армения»

17-й концертный сезон Государственного симфонического оркестра Армении стартовал открытием международного музыкального фестиваля «Армения», состоявшегося 3 сентября с Государственным симфоническим оркестром Армении выступил всемирно известный виолончелист Готье Капюсон. В программу концерта вошли «Испанское каприччио» Николая Римского-Корсакова, Концерт для виолончели с оркестром «Музыкальное паломничество» Алексея Шора, Увертюра к опере «Князь Игорь» Александра Бородина и Концерт для виолончели с оркестром № 1 Камиля Сен-Санса. Концерт вел Сергей Смбатян. Об этом Арменпресс сообщили в Государственном симфоническом оркестре Армении

Согласно источнику, международный музыкальный фестиваль "Армения" был учрежден по инициативе художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна и президента Европейского фонда поддержки культуры (EUFSC) Константина Ишханова. На протяжении многих лет принимал в Ереване многих всемирно известных музыкантов, даря любителям музыки незабываемые моменты.

6-й Международный музыкальный фестиваль "Армения" проводится при поддержке Министерства экономики РА.

Отмечается, что Сергей Смбатян, говоря о 6-м Международном музыкальном фестивале «Армения», подчеркнул, что открытие фестиваля и нового концертного сезона дает концерт с участием Готье Капюсона. «У нас есть блестящие артисты, которые выступят в Ереване в течение ближайшего месяца: Миша Майский, Гиль Шахам, Иосиф Калея и другие. С самого начала мы решили, что фестиваль «Армения» нужно провести в сентябре, когда в нашей столице много туристов, которые, приезжая в Армению, должны также восхищаться нашим искусством, мастерством наших музыкантов и наслаждаться выступлениями хорошо известные музыканты. Думаю, что привлечение в рамках фестиваля таких артистов, как Готье Капусон, может привлечь в нашу страну многих поклонников классической музыки».

Один из лучших виолончелистов нашего времени Готье Капюсон также сказал, что очень рад прекрасному сотрудничеству с Государственным симфоническим оркестром Армении. Они выступают вместе в Ереване во второй раз, а первое выступление состоялось в 2013 году. Он отметил, что было очень приятно открывать фестиваль «Армения». И концерт 3 сентября для него знаменателен еще и тем, что в этот день у него день рождения. Виолончелист отмечает, что счастлив выступать с Государственным симфоническим оркестром Армении, где играют молодые энергичные музыканты. Капюсон также отметил, что ему всегда нравится исполнять произведения, которые он представляет в Ереване: концерты Сен-Санса и Шора.

В новом сезоне Государственного симфонического оркестра Армении 2022-2023 гг. любителей музыки ждут концертные встречи с музыкантами с мировым именем. Запланированы также зарубежные гастроли в Великобритании, Австрии, Омане, в рамках которых среди образцов мировой сокровищницы классической музыки будут представлены и произведения армянских композиторов.

Государственный симфонический оркестр Армении также сообщает, что в новом концертном сезоне планируется запись произведений армянских композиторов Александра Арутюняна, Джона Тер-Тадевосяна, Тиграна Мансуряна.