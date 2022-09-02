Министр иностранных дел Арцаха в качестве основного спикера выступит на конференции в Конгрессе США

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян выедет в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщили «Арменпресс» в Комиссии Ай-Дата США, в ходе визита министр иностранных дел Арцаха проведет политические консультации, в том числе брифинги в Конгрессе, круглые столы в аналитических центрах, встречи с общественными деятелями и прочтет лекции. Отмечается, что визит министра иностранных дел Арцаха совпадает с проведением семинара по федеральной политике Армянского комитета США, который состоится в столице США.

Давид Бабаян на семинаре Армянского комитета США выступит с лекцией о безопасности и независимости Арцаха.

Давид Бабаян также выступит в качестве основного спикера на предстоящей в Конгрессе США конференции, организованной в сотрудничестве с Комиссией Конгресса по армянским вопросам. Конференция состоится 19 сентября.