Время в Ереване: 11:07:36,   31 Август 2022

Пашинян и Алиев договорились о продолжении переговоров по проекту мирного договора на уровне министров ИД

Пашинян и Алиев договорились о продолжении переговоров по проекту мирного договора на уровне министров ИД

В Брюсселе 31 августа при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

 Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, обсуждены вопросы освобождения пленных и выяснения судеб пропавших без вести, демаркации и пограничной безопасности, разблокирования региона, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и проблемы Нагорного Карабаха.

«Достигнута договоренность о продолжении предметных переговоров на уровне министров иностранных дел по разработке проекта мирного договора. Встреча министров иностранных дел состоится в течение месяца», - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующее заседание Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой состоится в ноябре в Брюсселе.

 Согласно источнику,  следующая встреча в формате глав государств состоится в ноябре.

 


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