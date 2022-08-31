Всемирно известные спикеры STARMUS VI выступят с лекциями в армянских учебных заведениях 

5-10 сентября ереванские университеты и образовательные центры Армении примут участвующих в фестивале STARMUS VI спикеров, которые поделятся своими знаниями и опытом, раскрывая тайны космоса.

Как сообщает Арменпресс, в рамках фестиваля спикеры выступят с лекциями в Ереванском государственном университете, Национальном политехническом университете Армении, Российско-армянском университете, Американском университете Армении, Государственном экономическом университете Армении. Армения, Национальном аграрном университете Армении, университете «Айбусак», Ереванском институте физики, офисе ООН в Армении, гимназии «Квант», Физико-математической школе, семинарии имени Ширакаци, Центре креативных технологий ТУМО, школе «Айб», Технологическом центре Гюмри. Фонда инкубатора предприятий, Центре COAF SMART в Лори и центре LOFT в Ванадзоре.

Отмечается, что студенты учебных заведений получат уникальную возможность послушать всемирно известных ученых, астронавтов, астрофизиков, таких как Джим Багян, Гарик Исраелян, Кип Торн, Чарли Дьюк, Нагин Кокс, Джоэл Паркер, Дэвид Айкер, Тони Фадель, Донна Стрикленд, Жан-Жак Дордайн и др.