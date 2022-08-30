Вице-премьеры Армении и Азербайджана обсудили организационные и процедурные вопросы

30 августа 2022г. в г. Москве состоялось второе заседание Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой— под председательством заместителя премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

Как сообщили Арменпресс из Министерства иностранных дел Республики Армения, перед заседанием заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук встретился с Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым и приветствовал продолжение работы комиссий.

«Стороны обсудили организационные и процедурные вопросы, провели предметный обмен мнениями по дальнейшей работе и регламенту совместной деятельности комиссий. Была выражена благодарность российской стороне за хорошую организацию встречи», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, подтверждена договоренность о проведении третьей встречи в согласованные сроки.