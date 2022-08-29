В Ираке объявлен комендантский час

Иракские власти вводят комендантский час с 20:00 (время ереванское) на всей территории страны до дальнейшего уведомления - в связи с обострением ситуации в стране.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Объединенное оперативное командование Ирака.

«С 19:00 (по багдадскому времени) сегодняшнего дня и до особого распоряжения объявлен полный запрет на передвижение во всех иракских провинциях», — говорится в приказе силовиков.

Ранее иракские власти объявили комендантский час только в Багдаде, однако сторонники шиитского лидера Муктады ас-Садра, проникшие во Дворец республиканцев в охраняемую «зеленую зону» Багдада, проигнорировали приказ властей.