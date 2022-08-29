Дзюдоист Армении Гор Карапетян - победитель чемпионата мира среди юниоров

Гор Карапетян, член молодежной сборной Армении по дзюдо в весовой категории 81 кг, на чемпионате мира среди юниоров, проходившем в Сараево, столице Боснии и Герцеговины завоевал золотую медаль.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, молодежная сборная по дзюдо во главе с Ованнесом Давтяном приняла участие в чемпионате мира, который прошел с 24 по 28 августа. Армению также представляли Гор Сафарян (50 кг), Ваге Агасян (55 кг), Эрик Сагателян (55 кг) и Арсен Айрапетян (90 кг).

Готовясь к этому чемпионату, команда последние тренировочные сборы провела в Грузии, в Гори.

В 1/16 финала чемпионата Гор Карапетян победил представителя Хорватии за 1 минуту и 12 секунд, в 1/8 финала - представителя Нидерландов, в четвертьфинале Гор, вновь за короткий промежуток времени, одержал победу над азербайджанским спортсменом. В полуфинале сильнее оказался сербский дзюдоист. В финале Гор Карапетян состязался с представителем Узбекистана Алишером Самановым и добился впечатляющей победы, завоевав титул чемпиона.

Гор Карапетян - воспитанник Ереванского государственного спортивного колледжа, его личный тренер - Ваге Торосян. Ранее, в этом же сезоне Гор Карапетян стал вице-чемпионом Европы и бронзовым призером Олимпийского детско-юношеского фестиваля.

Отмечается, что это первая в истории независимой Армении медаль, завоеванная на юношеских чемпионатах мира по дзюдо. Главный тренер команды Ованнес Давтян участие команды считает вполне удовлетворительным.

«Ранее мы не имели золотого медалиста чемпионата мира среди юниоров. Гор был хорошо подготовлен. Мы понимаем, что это был чемпионат мира, конкуренция была довольно большой, поэтому результаты я оцениваю как вполне удовлетворительные», - сказал Ованнес Давтян, подчеркнув, что медали были ожидаемы и от спортсменов в категориях 50 и 55 кг.

Из представителей Армении Гор Сафарян также был близок к медали, но проиграл в борьбе за бронзу и в итоге занял 5 позицию.

В ближайшее время армянские дзюдоисты примут участие в молодежном чемпионате Европы, который стартует 14 сентября в столице Чехии Праге. По словам Ованнеса Давтяна, состав команды почти определен, а ожидания от чемпионата большие.