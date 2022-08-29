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Мария Геворгян на индивидуальном чемпионате Европы занимает второе место

Мария Геворгян на индивидуальном чемпионате Европы занимает второе место

Шахматистки, представляющие Армению, продолжают выступления на индивидуальном чемпионате Европы среди женщин, проходящем в столице Чехии Праге Как сообщает «Арменпресс», состоялись матчи 8-го тура  чемпионата.

Из шахматисток, представляющих Армению, победы отпраздновали Мария Геворгян, Элина Даниелян, Мариам Мкртчян, Лилит Мкртчян, Сусанна Габоян. Анна Саркисян завершила партию поражением. Мария Геворкян с 6,5 очками занимает в турнирной таблице второе место.

С 7 очками лидирует  польская шахматистка Моника Соко. У Элины Даниелян и Лилит Мкртчян по 6 очков.  

В индивидуальном первенстве Европы по шахматам в этом году участвуют 125 шахматистов. Турнир проводится в швейцарском формате, он состоит из 11 туров. Индивидуальный чемпионат Европы стартовал 20 августа и завершится 31 августа.
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