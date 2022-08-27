Иран планирует довести объемы экспорта в Армению до $ 1 млрд
Экспорт из Ирана в Армению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 37%.
Как передает Арменпресс со ссылкой на IRNA, об этом заявил посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури.
На встрече с торговой делегацией провинции Зенджан посол назвал Армению безопасным и надежным коммуникационным мостом для налаживания торговых отношений со странами ЕАЭС и ЕС.
По его словам, льготный тариф Армении на экспорт 6000, 7000 товаров в страны ЕАЭС позволит иранским бизнесменам присутствовать на таких рынках.
Зохури отметил, что в повестке дня межгосударственной комиссии Ирана и Армении стоят несколько важных проектов.
"В настоящее время объем экспорта из Ирана в Армению достиг 560 миллионов долларов, и мы планируем увеличить его до 1 миллиарда долларов", - добавил посол.
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