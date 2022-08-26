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Начальники ГШ ВСРА и РФ обсудили ход модернизации и реформ Вооруженных сил РА

Начальники ГШ ВСРА и РФ обсудили ход модернизации и реформ Вооруженных сил РА

В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА, генерал-майор Эдвард Асрян 26 августа встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, 1-м заместителем министра обороны, генералом армии Валерием Герасимовым.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство обороны.

Валерий Герасимов поздравил Эдварда Асряна с назначением начальником Генштаба ВС РА, пожелал плодотворной и плодотворной работы на благо Республики Армения.

Начальник Генштаба ВС РА представил своему российскому коллеге случаи, зафиксированные в последнее время на армяно-азербайджанской границе, а также  сложившуюся на данный момент ситуацию в Арцахе.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся армяно-российского военного сотрудничества. Были затронуты вопросы модернизации и реформирования Вооруженных сил РА.

Были обсуждены также вопросы региональной безопасности.


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