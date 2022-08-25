20 семей из Агавно и Бердзора обосновались в Сюникской области

Жители города Бердзор, сел Агавно и Сус Кашатагского района Арцаха должны были до 25 августа покинуть свои населенные пункты, так как в связи с запуском нового коридора, соединяющего Арцах с Арменией, эти населенные пункты перейдут под контроль Азербайджана.

В эти дни жители выносили из домов последние вещи, вывозились памятники культуры. В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Арцах Виктория Петросян, касаясь расселения населения, эвакуированного из Бердзора и Агавно, отметила, что большинство жителей этих населенных пунктов изъявили желание поселиться в разных населенных пунктах Республики Армения. «Количество семей, переселившихся в Арцах, пока неизвестно. В конце августа для эвакуированных семей будут готовы сертификаты, предназначенные на приобретение квартир. Они будут расселены в тех населенных пунктах, где пожелают», - уточнила пресс-секретарь министерства.

Большинство жителей Бердзора и Агавно нашли приют в Сюникской области Армении, некоторые перебрались в те населенные пункты, где у них есть родственники. Помощник губернатора Сюника Армине Авагян сообщила, что 20 семей из Бердзора и Агавно изъявили желание поселиться у них. «Вчера в нашу область переехала последняя семья. Администрация Сюникской области помогла в вопросе грузоперевозок и в поисках жилья. В основном они перебрались в Горисский и Сисианский районы. С завтрашнего дня сотрудники администрации станут посещать их дома, чтобы оценить потребности», - сообщила она, добавив, что администрация проблемы этих семей будет держать в центре своего внимания, и постарается предоставить им соответствующие решения.

Пресс-секретарь Министерства труда и социальных вопросов РА Зара Манучарян сообщила нам, что конкретных социальных программ, связанных с Агавно и Бердзором, нет, но есть ипотечная программа государственной поддержки обеспечения жильем переселенцев из некоторых районов Арцаха. «При соответствии установленным критериям, они могут обратиться и в установленном порядке, как и другие льготники, смогут воспользоваться этой программой», - сообщила она.

На вопрос, были ли семьи из Агавно и Бердзора, которые обратились с просьбой поселиться в Ереване, мэрия Еревана сообщила нам, что никто с такой просьбой к ним не обращался.

Ани Даниелян

Ван Новиков