Премьер-министр Пашинян направил соболезнования президенту Кыргызстана в связи с трагическим ДТП в Ульяновской области

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову в связи с трагическим ДТП в Ульяновской области. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“С глубокой скорбью узнал о трагическом дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области РФ, в результате которого погибли и пострадали граждане Кыргызстана.

В этой связи выражаю искренние соболезнования Вам, родственникам погибших и всему народу Кыргызстана. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления”.