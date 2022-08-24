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Премьер-министр Пашинян направил соболезнования президенту Кыргызстана в связи с трагическим ДТП в Ульяновской области

Премьер-министр Пашинян направил соболезнования президенту Кыргызстана в связи с трагическим ДТП в Ульяновской области

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову в связи с трагическим ДТП в Ульяновской области. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“С глубокой скорбью узнал о трагическом дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области РФ, в результате которого погибли и пострадали граждане Кыргызстана.

В этой связи выражаю искренние соболезнования Вам, родственникам погибших и всему народу Кыргызстана. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления”.


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