FAST стал партнером фестиваля Starmus: стороны подписали Меморандум о взаимопонимании

Фонд науки и технологий Армении (FAST) и Международный фестиваль STARMUS в преддверии VI Международного фестиваля науки Starmus, который пройдет в Ереване 5-11 сентября, подписали Меморандум о взаимопонимании. FAST, как пионер трансформации образовательной и научной экосистемы Армении, выступит партнером фестиваля науки и искусства Starmus, способствуя реализации миссии организации и проведению мероприятия, направленного на популяризацию науки в Армении. Придерживаясь видения развития образования в области науки, FAST приобрел 100 билетов на фестиваль, которые он предоставит старшеклассникам Армении для участия в этом важном мероприятии.

Как сообщает «Арменпресс», в рамках фестиваля Starmus VI: «50 лет на Марсе» фонд примет участие и в организации научного лагеря, который будет на площади Азатутюн, у Национального театра оперы и балета. Научный лагерь будет иметь различные тематические направления. Фонд науки и технологий Армении (FAST) отдельным стендом представит свою пятилетнюю деятельность в области искусственного интеллекта (ИИ) и продукцию местных ИИ компаний с целью популяризации этой области.

Директор-учредитель FAST Армен Оруджян высоко оценил это сотрудничество, подчеркнув, что оно будет способствовать повышению интереса к науке у нового поколения. «Одна из наших задач - помочь Армении к 2041 году войти в список пяти ведущих инновационных стран в области науки о данных и искусственного интеллекта. Мы знаем, что путь сложный и очень трудоемкий, но научные традиции Армении вселяют надежду, что в случае наличия развитой инновационной экосистемы мы сможем правильно реализовать свой потенциал и обеспечить столь желанный и быстрый рост», - сказал Армен Оруджян.

«Главная цель Starmus - заинтересовать молодых людей наукой и вдохновить их заниматься ею. С самого начала мы были уверены, что будем сотрудничать с FAST, мы уверены, что оно продолжится и в будущем, ведь основная цель FAST - развитие науки и технологий в Армении, что полностью совпадает с нашими задачами. Я убежден, что с FAST нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы привлечь внимание всего мира к Армении как к стране научных достижений», - отметил соучредитель фестиваля Гарик Исраелян.

Научный лагерь, который будет действовать с 8 по 11 сентября с 17:00 до 23:00, открыт для всех желающих. На стенде FAST посетители узнают о применении искусственного интеллекта в музыке, в разработке лекарств и в других областях. Десять инновационных стартапов, являющихся бенефициарами различных программ FAST, представят свои решения в области искусственного интеллекта. Посетители стенда получат возможность поучаствовать в интересных играх и конкурсах, получив новые знания и впечатляющий опыт.

Формат фестиваля Starmus включает в себя научные дебаты, панельные дискуссии, выставки, концерты, кинопоказы и многие другие мероприятия. На фестивале в Армении выступят нобелевские лауреаты Кип Торн, Эммануэль Шарпантье, Донна Стрикленд, Эдвард Мозер, Мишель Майор, астронавты Чарли Дьюк и Крис Хэдфилд, впервый сыгравший на гитаре в космосе, Чарльз Болден и разработчик iPod плеера Тони Фаделл, астронавт НАСА Джим Багьян.

Международный фестиваль науки Starmus был основан астрофизиком Гариком Исраеляном и легендарным гитаристом группы Queen, астрофизиком Брайаном Мэйем.

Этой осенью, 5-6 октября, уже в четвертый раз FAST проведет в Ереване Глобальный инновационный форум (GIF22) на тему «Технологии, преобразующие жизнь», посвященный многопрофильным применениям искусственного интеллекта и его влиянию на деятельность человека. Это эксклюзивная площадка, на которой в Армении собираются ведущие специалисты, бизнесмены и представители научного мира, обсуждаются инновационные тенденции и возникающие в мире вызовы, намечаются их решения, тем самым создавая мост между наукой и промышленностью, правительством, международным сообществом, организациями и финансовыми учреждениями.