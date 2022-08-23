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В турнире «Ратник» международного конкурса «Воин мира» в Армении победила команда Казахстана

В турнире «Ратник» международного конкурса «Воин мира» в Армении победила команда Казахстана

22 августа в рамках международного конкурса «Воин мира» состоялся финал конкурса «Ратник», этап огневой подготовки «Снайпер». Участники поразили цели на расстоянии 100 метров с трех огневых позиций. Каждому упражнению присвоен десятичный маркер.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, в упражнениях по стрельбе наиболее меткими были военнослужащие Российской Федерации, вторые – военнослужащие Казахстана, третьи –Белоруссии.

Согласно источнику, после подведения итогов трех туров конкурса «Ратник» -  «Комплексные боевые учения», «Организация медицинской помощи», «Снайпер», решением судейской комиссии победителем признана казахстанская команда.


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