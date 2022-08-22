Возможно, тело пропавшего без вести в СУРМАЛУ превратилось в пепел: Замдиректора Спасательной службы МЧС РА

Поисково-спасательные работы по обнаружению пропавшего в ТЦ «Сурмалу» гражданина продолжаются, осталось 40 кв/м площади, где спасателям еще предстоит провести поисковые работы.

Как передает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил заместитель директора Спасательной службы МЧС РА, полковник Оганес Емишян.

«Мы работали два дня, чтобы добраться до места, где предположительно находится пропавший. Мы рассматриваем все возможные места, ни одну точку не исключаем", - сказал Емишян.

По словам замдиректора спасательной службы, в районе вероятного местонахождения пропавшего была очень высокая температура, в этом районе более 20 часов велись работы по тушению пожара.

«Там около 1-1,5 метра пепла. Температура во время взрыва и пожара составляла от 500 до 1000 °С. Не исключено, что тело превратилось в пепел", - пояснил Емишян.

Заместитель директора Спасательной службы отметил, что, вероятно, еще сутки будут проводиться поисково-спасательные работы, после чего будет сделано заключение, найден гражданин или нет.

После взрыва и пожара в торговом центре «Сурмалу» 14 августа в результате поисково-спасательных работ обнаружено 16 тел граждан, все они опознаны. В настоящее время пропавшим без вести считается Ваник Хачикович Амирханян.