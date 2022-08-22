Левон Аронян турнир по быстрым шахматам FTX Crypto Cup завершил с поражением
09:55, 22 Август 2022
Левон Аронян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, завершил выступления на турнире по быстрым шахматам FTX Crypto Cup.
Как передает «Арменпресс», в последнем туре онлайн-турнира по быстрым шахматам соперником армянского гроссмейстера был Алиреза Фируджа, представляющий Францию. По итогам 4-х партий Ароян проиграл со счетом 1,5-2,5.
Победителем турнира стал чемпион мира Магнус Карлсен. Левон Аронян на 6-м месте.Турнир по быстрым шахматам FTX Crypto Cup состоял из 7 туров. Призовой фонд составлял $ 210 000 США.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм