ЕСПЧ — о перемещении населения общин Бердзор и Ахавно

19 августа с.г. на основании обращения Республики Армения о применении обеспечительных мер в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для защиты прав гражданского населения ряда населенных пунктов Республики Арцах, ЕСПЧ подтвердил меры, примененные 29 сентября 2020 г. и расширенную обеспечительную меру от 3ноября того же года, заявив, что она остается в силе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает аппарат уполномоченного РА по международно-правовым вопросам.

«ЕСПЧ предложил сторонам воздерживаться от таких действий, которые могут привести к нарушению прав гражданского населения, охраняемых Конвенцией, в том числе поставить под угрозу их права, охраняемые статьями 2, 3 и 8 Конвенции», — говорится в сообщении.

ЕСПЧ также зафиксировал, что решение от 29 сентября 2020 года, которое остается в силе, применимо к событиям, на которые ссылается правительство РА— это вооруженные нападенияна мирные населенные пункты, угрозы перемещения населения общин Бердзор и Ахавно.