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В Брюсселе состоялась встреча секретаря СБ Армении и помощника президента Азербайджана

В Брюсселе состоялась встреча секретаря СБ Армении и помощника президента Азербайджана

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился в Брюсселе с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

Как передает Арменпресс, об этом на своей официальной странице в Twitter написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

«У нас были хорошие субстантивные обсуждения в Брюсселе с Хикметом Гаджиевым и Арменом Григоряном об армяно-азербайджанских отношениях и участии ЕС в этом вопросе», - написал он.


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