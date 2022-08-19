В Брюсселе состоялась встреча секретаря СБ Армении и помощника президента Азербайджана
20:26, 19 Август 2022
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился в Брюсселе с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.
Как передает Арменпресс, об этом на своей официальной странице в Twitter написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.
«У нас были хорошие субстантивные обсуждения в Брюсселе с Хикметом Гаджиевым и Арменом Григоряном об армяно-азербайджанских отношениях и участии ЕС в этом вопросе», - написал он.
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