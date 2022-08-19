ЧЕ по гимнастике. 4 представителя Армении вышли в финал

4 из 5 членов сборной Армении по спортивной гимнастике прошли отборочный тур и вышли в финал на чемпионате Европы в Мюнхене.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, Артур Давтян, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, победитель Европейских игр, прошел квалификационный раунд упражнений по прыжкам с шестом и на коне. Артур Давтян вышел в финал по прыжкам с шестом на первое место (15 149 баллов). Арутюн Мердинян также в финале упражнений на коне, заняв третье место (14 500 баллов). В финал по упражнениям на кольцах прошли Ваагн Давтян (14,666) и Артур Аветисян (14,633).

Только Гагик Хачикян не преодолел барьер квалификационного этапа. Оннабрала 78,932 балла в многоборье и выбыл из борьбы за медали.

В чемпионате Европы принимает участие взрослая сборная Армении под руководством тренеров Айка Назаряна и Ашота Гаспаряна. Финалы индивидуальных упражнений состоятся 21 августа.

Сегодня, 19 августа, в Мюнхене будут соревноваться гимнасты. Гамлет Манукян, Мамикон Хачатрян и Эрик Багдасарян включены в молодежную сборную Армении.

Молодежная команда под руководством тренера Артака Айдиняна примет участие в командном бою. В многоборье примут участие все три гимнаста.