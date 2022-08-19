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Авиакомпания Fly Arna будет совершать рейсы Ереван-Москва-Ереван

Авиакомпания Fly Arna будет совершать рейсы Ереван-Москва-Ереван

 С 23 сентября самолеты авиакомпании Fly Arna будут летать по маршруту Ереван-Москва-Ереван.

Как сообщили Арменпресс в ЗАО "Международные аэропорты Армении", полеты будут осуществляться с частотой 14 рейсов в неделю из международного аэропорта "Звартноц" в международный аэропорт "Домодедово".


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