КНДР никогда не примет "дерзкий план" Южной Кореи по улучшению своей экономики в обмен на денуклеаризацию, об этом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентство Рёнхап, заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в речи по случаю Дня независимости 15 августа подтвердил предвыборное обещание реализовать "дерзкий план" Сеула по поэтапному улучшению экономики Северной Кореи в случае, если та предпримет шаги по денуклеаризации. Южная Корея заявляет о готовности значительно способствовать развитию экономики, энергетики, торговли, сельского хозяйства и других сфер КНДР.

"Я не знаю, с какими наглыми идеями они постучатся в дверь в будущем, но я четко заявляю, что мы никогда не будем иметь с ними дело", - цитирует агентство заявление Ким Ё Чжон, опубликованное в газете "Нодон Синмун", главном печатном органе Трудовой партии Кореи (ТПК).

Ким Ё Чжон занимает пост заместителя директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета ТПК и, по данным агентства, курирует межкорейские отношения.