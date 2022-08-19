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Известны организации, номинированные героями «Авроры» 2022 года

Известны организации, номинированные героями «Авроры» 2022 года

Герои «Авроры» 2022 года на номинацию выдвинули некоммерческие организации, которые оказывают гуманитарную помощь, способствуют миру, защищают права человека, предоставляют доступ к медицинским услугам и помогают уязвимым сообществам.

Как передает «Арменпресс», 19 августа, во Всемирный день гуманитарной помощи, гуманитарная инициатива «Аврора» представила организации, выдвинутые героями «Авроры» 2022 года. И один из трех героев станет лауреатом премии «Аврора» 2022 года. Его имя будет объявлено в Италии, в Венеции 15 октября 2022 года. От имени переживших Геноцид армян, в знак  благодарности их спасителям, победитель получит уникальную возможность продолжить цепочку благодеяний, пожертвовав часть премии в размере $ 1 000 000 США номинированным организациям.

«В основе деятельности «Авроры» лежит идея «Благодарности в действии». Это означает, что люди, которым помогли в трудную минуту, лучше всего могут выразить свою благодарность, предложив подобную помощь кому-то другому. Отдавая дань уважения мировому гуманитарному сообществу, и высоко оценивая его влияние, мы рады воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить миру об организациях, выдвинувших героев «Авроры» 2022 г., и повысить осведомленность о движении «Аврора» », - сказал лорд Ара Дарзи, председатель Отборочной комиссии «Авроры», содиректор Глобального института инноваций в области здравоохранения Имперского колледжа Лондона.

в 2022 году Герои «Авроры» решили поддержать организации, которые оказывают гуманитарную помощь, способствуют миру, защищают права человека, помогают уязвимым и перемещенным слоям населения, а также обеспечивают доступ к медицинской помощи.

Джамила Афгани (Афганистан), борец за мир и основатель организации «Нур» по образованию и развитию потенциала (NECDO), которая на протяжении 25 лет борется за то, чтобы сделать образование доступным для афганских женщин, выдвинула следующие организации:

Международную женскую лигу за мир и свободу (WILPF);

Организацию «Нур» по образованию и развитию потенциала (NECDO).

Хади Джуман (Йемен), активист мира и посредник-переговорщик, который, периодически рискуя собственной жизнью, организует обмен военнопленными и выводит тела погибших с передовой, выдвинул следующие организации:

Организация «Помощь Йемену» (Yemen Aid);

Организация «Партнеры Йемена» (Partners Yemen).

Махинур Эль-Масри (Египет), юрист и политический деятель, который борется за политические свободы и права человека, организуя в стране мирные акции протеста и защищая права политзаключенных в суде, выдвинул следующие организации:

Организация «Действовать во имя надежды» (Action For Hope);

Фонд «Мерсаль» (Mersal Foundation).

«Всемирный день гуманитарной помощи - это прекрасная возможность почтить память таких людей, как герои «Авроры», которые рискуют своими жизнями, чтобы спасти других. Организации, номинированные героями этого года, и их важная работа уже изменили жизни тысяч людей. И мы надеемся, что при поддержке «Авроры» они смогут сделать еще больше», - сказала Мэри Робинсон, бывший Верховный комиссар ООН по правам человека и член Отборочной комиссии премии «Аврора».

В 2022 году церемония вручения премии «Аврора» и сопутствующие специальные мероприятия состоятся в Италии, в Венеции с 14 по 16 октября. «Аврора» соберет мировых лидеров в области благотворительности, чтобы воздать должное сегодняшним героям, прославить дух человечества и расширить возможности нового поколения гуманитариев.
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