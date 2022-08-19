Известны организации, номинированные героями «Авроры» 2022 года

Герои «Авроры» 2022 года на номинацию выдвинули некоммерческие организации, которые оказывают гуманитарную помощь, способствуют миру, защищают права человека, предоставляют доступ к медицинским услугам и помогают уязвимым сообществам.

Как передает «Арменпресс», 19 августа, во Всемирный день гуманитарной помощи, гуманитарная инициатива «Аврора» представила организации, выдвинутые героями «Авроры» 2022 года. И один из трех героев станет лауреатом премии «Аврора» 2022 года. Его имя будет объявлено в Италии, в Венеции 15 октября 2022 года. От имени переживших Геноцид армян, в знак благодарности их спасителям, победитель получит уникальную возможность продолжить цепочку благодеяний, пожертвовав часть премии в размере $ 1 000 000 США номинированным организациям.

«В основе деятельности «Авроры» лежит идея «Благодарности в действии». Это означает, что люди, которым помогли в трудную минуту, лучше всего могут выразить свою благодарность, предложив подобную помощь кому-то другому. Отдавая дань уважения мировому гуманитарному сообществу, и высоко оценивая его влияние, мы рады воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить миру об организациях, выдвинувших героев «Авроры» 2022 г., и повысить осведомленность о движении «Аврора» », - сказал лорд Ара Дарзи, председатель Отборочной комиссии «Авроры», содиректор Глобального института инноваций в области здравоохранения Имперского колледжа Лондона.

в 2022 году Герои «Авроры» решили поддержать организации, которые оказывают гуманитарную помощь, способствуют миру, защищают права человека, помогают уязвимым и перемещенным слоям населения, а также обеспечивают доступ к медицинской помощи.

Джамила Афгани (Афганистан), борец за мир и основатель организации «Нур» по образованию и развитию потенциала (NECDO), которая на протяжении 25 лет борется за то, чтобы сделать образование доступным для афганских женщин, выдвинула следующие организации:

Международную женскую лигу за мир и свободу (WILPF);

Организацию «Нур» по образованию и развитию потенциала (NECDO).

Хади Джуман (Йемен), активист мира и посредник-переговорщик, который, периодически рискуя собственной жизнью, организует обмен военнопленными и выводит тела погибших с передовой, выдвинул следующие организации:

Организация «Помощь Йемену» (Yemen Aid);

Организация «Партнеры Йемена» (Partners Yemen).

Махинур Эль-Масри (Египет), юрист и политический деятель, который борется за политические свободы и права человека, организуя в стране мирные акции протеста и защищая права политзаключенных в суде, выдвинул следующие организации:

Организация «Действовать во имя надежды» (Action For Hope);

Фонд «Мерсаль» (Mersal Foundation).

«Всемирный день гуманитарной помощи - это прекрасная возможность почтить память таких людей, как герои «Авроры», которые рискуют своими жизнями, чтобы спасти других. Организации, номинированные героями этого года, и их важная работа уже изменили жизни тысяч людей. И мы надеемся, что при поддержке «Авроры» они смогут сделать еще больше», - сказала Мэри Робинсон, бывший Верховный комиссар ООН по правам человека и член Отборочной комиссии премии «Аврора».

В 2022 году церемония вручения премии «Аврора» и сопутствующие специальные мероприятия состоятся в Италии, в Венеции с 14 по 16 октября. «Аврора» соберет мировых лидеров в области благотворительности, чтобы воздать должное сегодняшним героям, прославить дух человечества и расширить возможности нового поколения гуманитариев.