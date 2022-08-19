В Австралии начались военные учения, в которых принимают участие ВВС 17 стран

Более 2,5 тыс. военнослужащих и около ста самолетов задействованы в начавшихся в пятницу военных учениях Pitch Black, к которым присоединились несколько государств региона, а также члены альянса НАТО и их союзники. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в Минобороны Австралии.

Как уточнили в ведомстве, трехнедельные учения ВВС пройдут на территории северных и северо-восточных регионов континента. В них будут задействованы "более 2,5 тыс. военнослужащих и свыше 100 самолетов ВС Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Сингапура, США, Франции, Южной Кореи и Японии". "Учения Pitch Black - это масштабное оперативное коллективное учебное мероприятие, в рамках которого будут выполняться тактические задачи по противодействию наступлению с воздуха, воздушному перехвату и нанесению удара силами многонациональной коалиции. В этом году программа будет включать несколько реалистичных задач, аналогичных тем, что могут возникнуть в бою, которые помогут проверить способность наших ВВС к интеграции", - отметили в оборонном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны, в этом году в учениях Pitch Black "впервые примут участие ВВС Германии, Южной Кореи и Японии". Со стороны Канады, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, ОАЭ, Таиланда и Филиппин будет участвовать только наземный персонал.

Планируется, что учебные вылеты самолеты ВВС стран-участниц будут совершать с аэродромов военных баз в Дарвине, Тиндале (Северная территория Австралии) и Эмберли (штат Квинсленд). Завершатся учения 8 сентября.