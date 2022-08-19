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6 шахматисток Армении примут участие в индивидуальном первенстве Европы среди женщин

6 шахматисток Армении примут участие в индивидуальном первенстве Европы среди женщин

Члены женской сборной Армении по шахматам примут участие в индивидуальном чемпионате Европы среди женщин.

Как передает «Арменпресс», в индивидуальном чемпионате Европы среди женщин, который пройдет в столице Чехии, Праге, примут участие Элина Даниелян, Анна Саркисян, Лилит Мкртчян, Мариам Мкртчян, Сусанна Габоян и Мария Геворгян.

В этом году в индивидуальном первенстве Европы принимают участие 125 шахматистов. Турнир проводится в швейцарском формате и состоит из 11 туров. Индивидуальный чемпионат Европы стартует 20 августа и завершится 31 августа.
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