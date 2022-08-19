6 шахматисток Армении примут участие в индивидуальном первенстве Европы среди женщин
09:33, 19 Август 2022
Члены женской сборной Армении по шахматам примут участие в индивидуальном чемпионате Европы среди женщин.
Как передает «Арменпресс», в индивидуальном чемпионате Европы среди женщин, который пройдет в столице Чехии, Праге, примут участие Элина Даниелян, Анна Саркисян, Лилит Мкртчян, Мариам Мкртчян, Сусанна Габоян и Мария Геворгян.В этом году в индивидуальном первенстве Европы принимают участие 125 шахматистов. Турнир проводится в швейцарском формате и состоит из 11 туров. Индивидуальный чемпионат Европы стартует 20 августа и завершится 31 августа.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | Հայերեն | Türkçe | AMP Версия