Москва предупредила о контактах с «недружественными» странами

Контакты союзников России по ОДКБ с недружественными странами не должны наносить ущерб стратегическому партнерству с Москвой.

Как передает Арменпресс, об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев, комментируя вопрос начавшихся военных учениий в Душанбе с участием стран Центральной Азии под эгидой США.

"Исходим из того, что контакты с недружественными России странами не должны наносить ущерб стратегическому партнерству с нашей страной, противоречить обязательствам в рамках действующих соглашений общих объединений, включая ОДКБ и ЕАЭС, СНГ и ШОС", — сказал Нечаев.

Командно-штабные военные учения "Региональное сотрудничество — 22", организованные Центральным командованием США, стартовали 11 августа в Душанбе. Они продлятся до 20 августа.