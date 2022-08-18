Президент Украины и генсек ООН обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем обсудил ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и координацию по продуктовой сделке.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

"Во Львове провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, также обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, Зеленский сообщил, что призвал ООН "обеспечить безопасность этого стратегического объекта".

Накануне, 17 августа, СМИ сообщили, что Генеральный секретарь ООН прибыл в город Львов, Украина, чтобы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.