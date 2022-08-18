Начальник Генштаба ВС РА посетил Центральный клинический военный госпиталь
18:33, 18 Август 2022
18 августа начальник Генерального штаба ВС РА, генерал-майор Эдвард Асрян посетил Центральный клинический военный госпиталь Министерства обороны Республики Армения.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, начальник Генштаба ВС понаблюдал за работой медперсонала, навестил находящихся в госпитале военнослужащих, поинтересовался состоянием их здоровья и ходом лечения.
Согласно источнику генерал-майор Эдвард Асрян дал поручения руководителям ответственных подразделений по исправлению зафиксированных упущений.
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