Время в Ереване: 11:07:36,   18 Август 2022

Начальник Генштаба ВС РА посетил Центральный клинический военный госпиталь

Начальник Генштаба ВС РА посетил Центральный клинический военный госпиталь

18 августа начальник Генерального штаба ВС РА, генерал-майор Эдвард Асрян посетил Центральный клинический военный госпиталь Министерства обороны Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, начальник Генштаба ВС понаблюдал за работой медперсонала, навестил находящихся в госпитале военнослужащих, поинтересовался состоянием их здоровья и ходом лечения.

Согласно источнику генерал-майор Эдвард Асрян дал поручения руководителям ответственных подразделений по исправлению зафиксированных упущений.

 

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]