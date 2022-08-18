В МЧС РА поступило сообщение о том, что в селе Кохб горят около 200 га пастбищ
18 августа в 14:50 в областной центр управления кризисными ситуациями Тавуша поступило сообщение о том, что в селе Кохб горит около 200 га пастбищ.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА
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