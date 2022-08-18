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В МЧС РА поступило сообщение о том, что в селе Кохб горят около 200 га пастбищ

В МЧС РА поступило сообщение о том, что в селе Кохб горят около 200 га пастбищ

18 августа в 14:50 в областной центр управления кризисными ситуациями Тавуша поступило сообщение о том, что в селе Кохб горит около 200 га пастбищ.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА

 

 

 

 


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