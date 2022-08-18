Додону продлили домашний арест

Находящемуся под следствием бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлен домашний арест еще на 30 суток, до 21 сентября, следует из решения суда.

Ранее прокуроры направили на рассмотрение в районный суд Кишинева ходатайство о продлении меры пресечения политику еще на 30 суток, хотя сам Додон назвал его необоснованным, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Инстанция суда одобрила запрос прокуратуры. Домашний арест для экс-президента Молдавии Игоря Додона продлевается на 30 суток до 21 сентября", - говорится в зачитанном решении суда.

Экс-главу страны в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.